Wegen starker Regenfälle im Engadin Feuerwehr erstellt Schutzdamm um Campingplatz Sur En

Im August 2023 wurde der Campingplatz Sur En bei Sent GR komplett überflutet. So weit will man es dieses Jahr nicht kommen lassen. Wegen der starken Regenfälle im Engadin und dem steigenden Pegel des Inns, hat die Feuerwehr am Samstag einen Schutzdamm erstellt.