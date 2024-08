Nach den Gewittern am Wochenende bringt die neue Woche viel Sonnenschein und steigende Temperaturen. Am Wochenende drohen jedoch Schauer und Gewitter. Eine Kaltfront zieht über die Schweiz.

1/4 «Sonnig» – So lässt sich die Wettervorhersage für die kommenden Tage am besten zusammenfassen.

Christina Benz Praktikantin News

Nach dem verregneten Wochenende gibt es gute Nachrichten. Der Sommer zeigt sich noch einmal von seiner besten Seite und sorgt in dieser Woche für viel Sonne und Badelust. «Im Verlauf des heutigen Tages zieht der Himmel auf und es wird sonnig», sagt Michael Eichmann von Meteo News auf Anfrage von Blick.

Der heutige Tag startete zwar noch bewölkt, aber am Nachmittag sollten die Wolken überall vertrieben sein. Die Temperaturen liegen zwischen 20 Grad im Osten und 24 Grad im Westen und steigen gemäss Meteorologe im Verlauf der Woche an. Lediglich der Mittwoch ist nach einem Regenschauer in der Nacht trüber und etwas kühler. Am Nachmittag sollte aber wieder die Sonne scheinen. Die höchsten Temperaturen kommen vor dem Wochenende auf uns zu. «Am Donnerstag und Freitag wird es sehr sonnig und die Temperaturen steigen auf 29 bis 30 Grad», so Eichmann.

Kaltfront pünktlich auf das Wochenende

Für das Wochenende sehen die Wetterprognosen nicht mehr ganz so sonnig aus. «Am Samstag ist es weiterhin meist sonnig mit hohen Wolken, im Tagesverlauf steigt aber ausgehend von den Bergen das Schauer- und Gewitterrisiko an. Am Sonntag zieht eine Kaltfront über die Schweiz und es kommt zu Schauern und Gewittern. Die Temperaturen kühlen auf 25 Grad ab», berichtet Eichmann. Sonnig bleibt es hingegen in der italienischen Schweiz. «Im Tessin bleibt es die ganze Woche hochsommerlich. Die Temperaturen liegen zwischen 28 und 31 Grad», sagt Eichmann.