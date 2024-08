In grossen Teilen der Schweiz brennt aktuell noch die Sonne vom Himmel. Am Wochenende bleibt es zwar grösstenteils sonnig, kühlt aber auch deutlich ab.

1/11 Diese Woche bleibt es noch sommerlich heiss, ...

Angela Rosser Journalistin News

In einigen Teilen der Schweiz hoffen die Menschen auf Regen und endlich etwas Abkühlung. Im bernischen Brienz hat man bereits wieder genug davon. Die Unwetter diese Woche richteten grosse Schäden an, mehrere Dutzend Personen mussten evakuiert werden.

Im Hinblick aufs Wochenende geht es temperaturtechnisch immer mehr bergab. Wie Roger Perret von «Meteonews» erklärt, bleibt der Donnerstag hochsommerlich heiss. Vereinzelt könne es nachmittags in den Alpen und im Jura Regengüsse oder Gewitter geben. Am Freitag bleibe es vor allem am Vormittag oft sonnig, in den Bergen komme es am Nachmittag zu einigen Schauern und Gewittern.

Angefeuchtet, aber nicht unfreundlich

Die Gewitterwolken würden dann gegen Abend auch ins Flachland ziehen, wobei es aber mit bis zu 30 Grad immer noch warm bis heiss bleibe. Am Samstag wird es gemäss dem Meteorologen etwas «gewittrig angefeuchtet», aber nicht unfreundlich. «Es ist aber absolut unberechenbar, wo und wie fest es zu Niederschlägen oder eben Gewittern kommt», so Perret. Er meint auch, dass es stellenweise gar nichts an Niederschlag oder Gewitter geben könne.

«Der genaue Ablauf ist noch unbekannt», so der Wetterprofi. Die Temperaturen würden auf 26 bis 27 Grad im Norden sinken. Im Süden bleibe es bei 30 Grad heiss. «Wer dieses Wochenende eine Grillparty plant, tut gut daran, diese auf den Samstag zu legen», erklärt Perret. Am Sonntag «muss man immer wieder mit Regen rechnen», meint er.

Kurze Pause für den Sommer

Am letzten Wochentag würden Schauer über die Schweiz ziehen, es komme zu gewittrigen Regengüssen und werde grossflächig ordentlich nass. Auch die Temperaturen würden sich in einem deutlich tieferen Bereich bewegen. «Im Norden wird es erstmals seit Ende Juli keine 25 Grad mehr geben», sagt der Experte.

Wer jetzt schon dem Sommer hinterher weint, kann sich die Tränen jedoch sparen. Bereits am Montag werde es teils sonnig und ab Dienstag wieder sommerlich warm, im Laufe der Woche sogar heiss. Es würden gegen Ende Woche wieder über 30 Grad drin liegen, meint der Experte. «Der Sommer macht nur kurz Pause und kommt dann Mitte nächster Woche wieder zurück», verspricht Perret.