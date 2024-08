Keine Verschnaufpause im Berner Oberland Leservideos zeigen die erneuten Gewitter im Berner Oberland

Wie bereits am Montag drohen auch am Dienstag heftige Gewitter über gewisse Regionen des Berner Oberlands herzuziehen. Gemäss Bundesamt für Bevölkerungsschutz drohen in Saanen/Gsteig, im Ober- und Niedersimmental und in der Gegend um Frutigen-Kiental heftige Gewitter.