Darum gehts Hitze erreicht am Wochenende Höhepunkt, Gewitter folgen am Sonntag

Freitag und Samstag bringen Temperaturen bis zu 34 Grad Celsius

Ab Sonntag Wetterumschwung mit heftigen Gewittern und grösseren Regenmengen

Marian Nadler Redaktor News

Jetzt zieht die Sonne alle Register! Schon am Donnerstag wurde vielerorts die 30-Grad-Marke geknackt – Freitag und Samstag wird es sogar noch heisser. «Uns erwarten die bislang heissesten Tage des Jahres», sagt Klaus Marquardt von Meteo News zu Blick. Mit Rekordwerten rechnet er aber nicht. Was sagt die Prognose?

Am Freitagnachmittag sind in den Niederungen um die 32 Grad drin. Das schreibt das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (Meteo Schweiz) auf seiner Webseite. Die Meteo-News-Karte zeigt diese Temperatur unter anderem für Frauenfeld, Aarau, Glarus und Porrentruy JU an. Noch wärmer wird es den Meteorologen zufolge in Chur mit 33 Grad und in Basel mit 34 Grad. Das Tessin, bekannt als die Sonnenstube der Schweiz, bringt es in Lugano immerhin auf 31 Grad. Für Abkühlung könnten – zumindest in den Bergen – einzelne, teils kräftige Gewitter sorgen. Ansonsten gilt: Viel trinken!

So lange bleibt die Gewitterlage

Der Samstag präsentiert sich laut Marquardt «auf ähnlichem Niveau». In den Niederungen geht das Schwitzen bereits morgens bei bis zu 20 Grad los, am Nachmittag sind wieder um die 32 Grad drin. Turbulent könnte es dann entlang der Alpen werden. Petrus schickt die ein oder andere Regendusche in Form von teils kräftigen Gewittern.

Dann dreht das Wetter komplett. Es wird knallen. Denn am Sonntag gibt es bereits in der ersten Hälfte des Tages Schauer, wie Meteo Schweiz schreibt. Aus Westen ziehen im Laufe des Tages heftige Gewitter auf. Den Regenschirm solltest du dann parat haben – und dich auf grössere Niederschlagsmengen gefasst machen.

Die gute Nachricht: Das miese Wetter bleibt laut Prognose nicht lange. Schon ab Mitte nächster Woche wird es wieder sonnig.