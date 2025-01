Leservideo zeigt Schneepflug-Kolonne am Flughafen Zürich

Am Samstagabend ist der Schnee zurück in Zürich und auch am Flughafen. Damit die Flugzeuge weiter sicher starten und landen können, räumen dutzende Schneefahrzeuge die Pisten frei. Fotos und Videos eines Lesers zeigen die aussergewöhnliche Parade.