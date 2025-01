«S'hät Schnee, juhee» 30 Zentimeter Neuschnee im Skigebiet Hoch-Ybrig

Die weisse Winteridylle in der Schweiz gabs bisher nur in Höchstlagen. Skigebiete und Bergbahnen in mittleren Lagen hingegen kämpfen. Jetzt bringen heftige Schneefälle zum Auftakt der Sportferien eine kurze Entlastung.

Publiziert: vor 38 Minuten