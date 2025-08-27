Dunkle Wolken sind im Anmarsch – und die haben es in sich. Der Bund warnt für die gesamte Schweiz vor heftigem Regen.

Hier rollt die Regenwalze auf uns zu

Hier rollt die Regenwalze auf uns zu

1/4 Da kommt was auf uns zu: Regenwolken ziehen über die Schweiz.

Darum gehts Regen und Gewitter bringen Wetterwarnungen für viele Schweizer Kantone

Ex-Hurrikan «Erin» beeinflusst das Wetter und bringt Herbststimmung

Zwischen Mittwoch und Freitag bis zu 260 mm Regen im Tessin Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Es wird nass in der Schweiz. Nix mit Badi, sondern Regenschirm. Während am Dienstag noch sommerliche 30 Grad in Basel erreicht wurden, sieht die Lage am Mittwoch bereits ganz anders aus. Ab 18 Uhr geht es los, dann zieht die Regenwalze über das Land.

Für die meisten Kantone gilt die Gefahrenstufe 3. Darunter Zürich, St. Gallen, Thurgau und Aargau. Für die Kantone Graubünden und Tessin gilt sogar Gefahrenstufe 4. Besonders um 21 Uhr dürfte es ziemlich ungemütlich werden, zeigt ein Blick auf die Warnkarte von Meteo Schweiz.

Für das Lugnez-Valsertal, Val Medel-Sumvitg, Rheinwald und Bivio-Avers im Kanton Graubünden gilt sogar Gefahrenstufe 5, die höchste Gefahrenstufe. Erwartete Mengen: bis zu 160 mm!

Es drohen Überschwemmungen und Hangrutsche

Auch der Donnerstag fällt ins Wasser. Von Südwesten zieht anhaltender und intensiver Regen über die gesamte Schweiz. Im Gepäck: Gewitter. Die Wetterwarnungen gelten bis Freitagmorgen. Denn der enorme Regen hat es in sich. In Regionen im Tessin und Graubünden können zwischen Mittwochabend und Freitag 120 bis 260 Millimeter Regen fallen. Verbreitet sind es über 100 Milimeter.

Laut Meteo Schweiz drohen Überschwemmungen, Hangrutsche und Verkehrsbehinderungen. Besonders Ufergebiete solltest du meiden – auch weil Murgänge jederzeit ohne Vorwarnung niedergehen können. Die Wetterwarnung gilt bis Freitag.

Ex-Hurrikan ist schuld

Im Laufe des Freitags beruhigt sich das Wetter vorübergehend, doch bereits am Abend ziehen aus Westen wieder Schauer und Gewitter ein. Zudem frische zusätzlich ein böiger Westwind auf, schreibt «Meteo Schweiz». Das Wochenende dürfte wechselhaft verlaufen, sonnige und nasse Abschnitte wechseln sich ab. Die Höchsttemperaturen pendeln sich im Tagesverlauf knapp über 20 Grad ein.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Hintergrund des Wetterwechsels ist Ex-Hurrikan «Erin». Dieser hat sich als Tiefdruckkomplex über Grossbritannien niedergelassen und triggert ein Tief über der Iberischen Halbinsel. Bis Donnerstag zieht dieses Tiefdruckgebiet in Richtung Alpen und führt feuchtwarme, labile Luftmassen aus dem Mittelmeer mit sich. Damit ist klar: Der Sommer legt eine Pause ein – und der Herbst klopft kräftig an.