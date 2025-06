Mit Temperaturen von bis zu 35 Grad zeigt der Sommer in dieser Woche so richtig, was er kann. Bis es am Donnerstag erneut knallt. Wie der Juni endet, erfährst du im Ausblick.

1/8 Nach den heftigen Gewittern von Montag kommen die Sommerhitze und die Sonne wieder mit voller Kraft zurück. Foto: Keystone

Darum gehts Sommerhitze kehrt zurück, Temperaturen steigen auf bis zu 35 Grad

Am Donnerstag sorgen Gewitter und Schauer für kurzweilige Abkühlung

Hochdruckrücken bringt ab Samstag Temperaturen deutlich über 30 Grad Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Nach den heftigen Gewittern von Montag kommen die Sommerhitze und die Sonne wieder mit voller Kraft zurück. Am Dienstag klettern die Temperaturen auf 29 bis 30 Grad, im Süden auf bis zu 33 Grad, berichet Meteo News. Quellwolken über den Bergen trüben die Aussichten dabei nicht. Die Nullgradgrenze steigt auf 4500 Meter. Perfekt für den Badi-Ausflug.

Und der Sommer scheint auf der Temperaturskala kein Ende zu finden. Der heisseste Tag in dieser Woche erwartet uns am Mittwoch. Mit Werten von 33 bis 35 Grad und vollem Sonnenschein knallt die Sommerhitze so richtig rein. An typischen Spots wie im Rhonetal, in Genf und Basel könnte sogar noch mehr drin sein: «Hier sind Ausreisser von 36 Grad durchaus möglich», sagt Meteorologe Klaus Marquardt von Meteo News zu Blick.

Heissester Tag am Mittwoch

Also Sonnencreme drauf und ab zum Baden! Oder in die Berge zum Erfrischen. Nach Modelldaten könnte der Mittwoch sogar der wärmste Tag im Jahr werden, erklärt der Meteorologe. «Vergessen sollte man jedoch nicht, dass die Sommerhitze zwei Seiten hat», betont Klaus Marquardt. «Während das klassische Hochsommerwetter zwischen 25 bis 28 oder 30 Grad für die meisten noch aushaltbar ist, werden 30 bis 35 Grad für viele zur Belastung.»

Besonders für ältere und erkrankte Menschen oder für alle, die am Mittwoch nicht im klimatisierten Büro arbeiten könnten, sind solche Temperaturen schwierig. Dafür kommt am Donnerstag eine vorübergehende Abkühlung. Vom Westen her ziehen wegen eines sogenannten Höhentroges überall Gewitter und Schauer auf. Lokal kann es auch heftiger werden. Im Verlauf des Tages verlagere sich der Schwerpunkt dann in den Osten, erklärt der Meteorologe. «Bei 25 bis 26 Grad und erhöhter Luftfeuchtigkeit wird es immer noch sommerlich, doch der Wind frischt etwas auf.»

Juni endet hochsommerlich

Nach dem wechselhaften Wetter am Donnerstag zeigt sich der Freitag als Übergangstag. Dabei setzt sich die Sonne zunehmend wieder durch. Am Freitag ist auch der sogenannte Siebenschläfertag. Nach einer uralten Bauernregel entscheide sich hier, wie der restliche Sommer werde. Es heisst also gespannt bleiben.

Ab Samstag beherrscht ein Hochdruckrücken das Wetter und beschert uns bis Anfang Juli Temperaturen deutlich über 30 Grad. Der zweitwärmste Juni in der Schweiz seit Messbeginn endet mit einem grossen Hitze-Finale.