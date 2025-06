Die Gefahrenkarte des Bundes. Foto: Meteo Schweiz

Darum gehts Hitze-Gewitter im Anmarsch, Bundesamt für Meteorologie warnt vor Gefahren

Mögliche Risiken: umstürzende Bäume, Rutschungen, Flutwellen und Überflutungen

Gefahrenstufe 3 in Zürich, Aargau, Bern und Wallis, bis 33 Grad im Tessin

Johannes Hillig Redaktor News

So geht Sommer: Die Sonne brannte nur so vom Himmel in den vergangenen Tagen. Doch jetzt fordert der Wettergott seinen Tribut. Hitze-Gewitter sind im Anmarsch.

Und die haben es in sich. Das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie warnt und hat für die Kantone Zürich, Aargau, Bern und Wallis teilweise die Gefahrenstufe 3 ausgerufen. Es besteht die Gefahr von Bäumen, die umstürzen, oder Äste, die abbrechen, können. «Rutschungen in steilen Hängen, plötzliches Auftreten von Flutwellen in Bächen und Überflutungen» sind ebenfalls möglich, schreibt Meteo Schweiz.

Warnung für das Tessin wegen Hitze

Weil es zu Blitzeinschlägen kommen kann, sollen Orte wie Bäume, Türme oder Gipfel vermieden werden. Das Gleiche gilt für offene Flächen, wie Lichtungen oder Sportplätze. Und wenn es doch zu spät ist: «Im offenen Gelände bei Blitzschlag Kauerstellung einnehmen (mit geschlossenen Füssen in die Hocke), damit möglichst wenig Körperfläche den Boden berührt (nicht flach hinlegen).»

Die Hitze-Gewitter werden am Nachmittag wieder abklingen. Gleichzeitig hat das Bundesamt für das Tessin eine Hitzewarnung herausgegeben. Dort gilt die Gefahrenstufe 2. Bis zu 33 Grad sind möglich. Darum sollte man viel trinken.