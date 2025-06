Extreme nehmen zu Hitzewellen werden immer heisser – Temperaturextreme nehmen zu

Die Temperaturen in der Schweiz steigen immer schneller. So haben sich in den letzten 50 Jahren Extreme, vor allem Hitzewellen, deutlich stärker erwärmt als die Durchschnittstemperatur. Das zeigt eine Auswertung von Meteoschweiz.

Publiziert: 18:34 Uhr