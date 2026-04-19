Am Sonntagmittag kommt es in einigen Regionen der Schweiz zu Gewittern. Bei einer Leserreporterin hagelt es sogar.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Gewitterwarnung Stufe 3 für mehrere Regionen herausgegeben

Gefahr durch Blitze, Hagel, umstürzende Bäume und Überflutungen in betroffenen Gebieten

Warnung gilt für viele Orte, darunter Luzern, Einsiedeln und Glarus War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Marian Nadler Redaktor News

Erhebliche Gefahr! Das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (MeteoSchweiz) hat am Sonntagmittag für mehrere Regionen eine Gewitterwarnung der Stufe 3 herausgegeben.

Was bedeutet das? In den betroffenen Gebieten können Äste von Bäumen abbrechen und einzelne Bäume umstürzen. Blitzeinschläge und Hagelschäden sind ebenfalls möglich. Zudem sind Rutschungen in steilen Hängen und Überflutungen nicht ausgeschlossen.

Leserreporterin meldet Hagel

Berggipfel, Waldgebiete, Bäume, Masten oder Türme solltest du meiden. Bei Blitzschlag in offenem Gelände solltest du ausserdem die Kauerstellung einnehmen, damit möglichst wenig Körperfläche den Boden berührt.

Für diese Gebiete gilt aktuell Warnstufe 3:

Langnau im Emmental – Eggiwil BE

Sarnen – Lungern OW

Entlebuch LU

Luzern

Marthalen – Stammheim ZH

Linthebene

Thalwil – Wetzikon ZH

Pfungen – Hettlingen ZH

Wädenswil ZH

Einsiedeln SZ

Gersau SZ

Kanton Glarus

Steckborn TG

Flüelen – Unterschächen UR

Amriswil TG

Muothatal

Eine Leserreporterin sendete Blick ein Video von einem Hagelschauer in Sörenberg LU. «Der erste Hagelniederschlag kommt über die Schrattenfluh», schrieb sie dazu.

Auch in Weinfelden und Müllheim TG hagelte es gegen 13.30 Uhr, wie Aufnahmen von Lesern zeigten. «Grosse Körner, aber nur kleine Menge», meldete der Leserreporter aus Weinfelden dazu. Ein Blick-Leser aus Wangen SZ meldete «haselnussgrosse Hagelkörner». Kurz darauf habe aber bereits wieder die Sonne geschienen.