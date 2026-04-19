Darum gehts
- Gewitterwarnung Stufe 3 für mehrere Regionen herausgegeben
- Gefahr durch Blitze, Hagel, umstürzende Bäume und Überflutungen in betroffenen Gebieten
- Warnung gilt für viele Orte, darunter Luzern, Einsiedeln und Glarus
Erhebliche Gefahr! Das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (MeteoSchweiz) hat am Sonntagmittag für mehrere Regionen eine Gewitterwarnung der Stufe 3 herausgegeben.
Was bedeutet das? In den betroffenen Gebieten können Äste von Bäumen abbrechen und einzelne Bäume umstürzen. Blitzeinschläge und Hagelschäden sind ebenfalls möglich. Zudem sind Rutschungen in steilen Hängen und Überflutungen nicht ausgeschlossen.
Leserreporterin meldet Hagel
Berggipfel, Waldgebiete, Bäume, Masten oder Türme solltest du meiden. Bei Blitzschlag in offenem Gelände solltest du ausserdem die Kauerstellung einnehmen, damit möglichst wenig Körperfläche den Boden berührt.
Für diese Gebiete gilt aktuell Warnstufe 3:
- Langnau im Emmental – Eggiwil BE
- Sarnen – Lungern OW
- Entlebuch LU
- Luzern
- Marthalen – Stammheim ZH
- Linthebene
- Thalwil – Wetzikon ZH
- Pfungen – Hettlingen ZH
- Wädenswil ZH
- Einsiedeln SZ
- Gersau SZ
- Kanton Glarus
- Steckborn TG
- Flüelen – Unterschächen UR
- Amriswil TG
- Muothatal
Eine Leserreporterin sendete Blick ein Video von einem Hagelschauer in Sörenberg LU. «Der erste Hagelniederschlag kommt über die Schrattenfluh», schrieb sie dazu.
Auch in Weinfelden und Müllheim TG hagelte es gegen 13.30 Uhr, wie Aufnahmen von Lesern zeigten. «Grosse Körner, aber nur kleine Menge», meldete der Leserreporter aus Weinfelden dazu. Ein Blick-Leser aus Wangen SZ meldete «haselnussgrosse Hagelkörner». Kurz darauf habe aber bereits wieder die Sonne geschienen.