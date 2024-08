Am Wochenende erwartet uns ein drastischer Wetterwechsel: Hochsommerliche Temperaturen bis Samstag, gefolgt von Regen und Wind am Sonntag mit einem Temperatursturz von bis zu 12 Grad.

Erst gibt die Sommer-Sonne am Samstag noch mal richtig Gas, dann folgt ein regelrechter Temperaturschock. «Der Temperaturrückgang von Samstag auf Sonntag liegt bei bis zu 12 Grad», sagt Roger Perret von Meteo News zu Blick.

Nach der hochsommerlichen Woche erwartet uns am Wochenende eine Abkühlung. Es wird kalt und nass.

Dunkle Wolken ziehen am Morgen auf

Aber Kopf hoch! Bevor das Wetter am Sonntag eine 180-Grad-Wendung macht, können wir noch etwas in der Sonne baden und das Wetter geniessen. «Heute und am Samstag erwartet uns hochsommerliches Wetter mit Temperaturen um die 30 Grad, wobei die Temperaturen am Samstag etwas höher sind», so der Meteorologe.

Sobald die letzte Wurst auf dem Grill am Samstagabend gebraten ist, kommt der Wetterumschwung. Am Sonntagvormittag überquert eine Kaltfront die Schweiz von West nach Ost. Sie bringt vor allem in der Nordschweiz Regen und Wind. Perret zu Blick: «Es ist mit vereinzelten Schauern und Gewittern zu rechnen, die lokal zwischen fünf und 30 Liter Niederschlag pro Quadratmeter bringen.»

«Der Sommer ist noch lange nicht vorbei»

So schlimm wie die Gewitter am vergangenen Wochenende wird es dieses Mal nicht. Dafür wird es aber windig – und wie. «Die Kaltfront wird von teils kräftigen Windböen begleitet. Lokal können Windgeschwindigkeiten von 60 bis 80 km/h erreicht werden», so der Wetterexperte.

Grund für den heftigen Wetterwechsel: ein grosses Tiefdruckgebiet über dem Atlantik. Hinzu kommt Ex-Hurrikan Ernesto. Gemeinsam sorgen sie für das Sauwetter bei uns. Immerhin: Nach der Blitzabkühlung am Sonntag wird es wieder wärmer. Der Sommer macht also nur eine kurze Pause und kehrt dann wieder zu uns zurück.

Perret zu Blick: «Der Montag bleibt durchzogen, mit Schauern in den Bergen. Ab Dienstag wird es wieder oft sonnig und sommerlich warm mit Temperaturen von 25 Grad – ab Mittwoch gar noch wärmer. Der Sommer ist noch lange nicht vorbei.»