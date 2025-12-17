Mit Blick auf die Feiertage wird die alljährliche Frage immer drängender: Kommt der Schnee oder erwarten uns grüne Weihnachten? So hoch stehen die Chancen auf weisse Flocken zum Fest.

Darum gehts Weihnachten: Frostige Temperaturen, aber kaum Schnee im Flachland erwartet

Ostströmung bringt kältere Luft, Temperaturen um 0 Grad

Chance auf etwas Schnee im Flachland bei 10 bis 20 Prozent laut Meteo News Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Die Lichterketten funkeln, der Glühwein dampft in der Tasse – doch für viele fehlt zum idealen Weihnachtsbild noch die weisse Pracht von oben. Während die Feiertage näher rücken, wird die Frage nach Schnee an Weihnachten daher immer drängender.

Genau eine Woche vor Heiligabend hat sich Blick deshalb die Prognosen angeschaut und mit einem Meteorologen gesprochen. Haben wir dieses Jahr grüne Weihnachten oder gibt es noch eine Chance auf weisse Festtage?

Frostige Temperaturen zu Weihnachten

Pünktlich zur Weihnachtszeit bringt eine Ostströmung vor allem in der Höhe kältere Luft in die Schweiz. «Es ist mit für die Jahreszeit üblichen Temperaturen zu rechnen», sagt Meteorologe Peter Wick. Die Temperaturen pendelten sich tagsüber dabei um oder knapp über 0 Grad ein.

Doch winterliche Temperaturen bedeuten nicht automatisch weisse Weihnachten. Bis auf kleine Ausnahmen bleibe es mehrheitlich trocken – entsprechend schlecht seien die Aussichten für Schnee im Flachland, erklärt Wick.

«Es wird wohl kaum weiss»

«Wenn überhaupt und wenn das kalte Szenario unserer Wettermodelle eintrifft, kann es aus den hochnebelartigen Wolken einzelne Schneeflocken drücken,», so der Experte. Der Schneefall sei dabei jedoch kaum messbar – «so wird es wohl auch kaum weiss», sagt Wick.

Und das gelte praktisch in der ganzen Schweiz. Stattdessen beherrschten eine Bisenströmung und Hochnebelfelder das weihnachtliche Wetter. «Es wird vor allem bewölkt, die Sonne wird es schwer haben», so die Prognose des Meteorologen. Schlechte Nachrichten für Schneeliebhaber: «Es gibt nur eine sehr kleine Chance auf weisse Weihnachten, quasi marginal.»

Besteht doch eine «kleine Restchance» auf Schnee?

Etwas optimistischer fällt hingegen die Prognose von Meteo News aus. In einem Blogbeitrag sieht Meteorologe Roger Perret das Wettergeschehen am 24. Dezember von einem Mittelmeertief und einem Hoch im Raum Nordatlantik-Westskandinavien beherrscht. Durch deren Position verstärke sich im Mittelland die Bise: Im Alpenraum wird es daher deutlich kalt.

Das sorgt auch für hochnebelartige Wolken. Und aus diesen könnte je nach Wettermodell auch Schnee fallen – «je nach Daten sind auch Flocken bis in tiefe Lagen möglich», schreibt der Meteorologe. Dabei handle es sich jedoch um ein «Fläumchen Schnee». Wahrscheinlicher seien hingegen zu milde Temperaturen für Schnee und kein Niederschlag.

Und dennoch: Eine «kleine Restchance» für ein wenig Schnee im Flachland bestehe. Meteo News rechnet hier mit einer Chance von 10 bis 20 Prozent. Auch am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag ändere sich wenig am Wettergeschehen. Aus den hochnebelartigen Wolken könnte es etwas rieseln, das sei jedoch vergleichsweise unwahrscheinlich.