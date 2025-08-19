Nach einem sommerlichen Wochenende und sonnigem Wochenstart müssen wir uns ab Mitte der Woche vom Badi-Wetter verabschieden. Es wird nass und kühler. Doch wars das jetzt komplett mit dem Sommer?

Während sich vereinzelt schon ein paar gelbe Blätter an den Bäumen zeigen, liess sich das Wochenende noch sommerlich schön geniessen. Doch ab Mittwoch heisst es erstmal Sommer ade – und hallo Regenschirm. Besonders der Donnerstag fällt ziemlich ins Wasser.

Umso mehr sollte man heute Dienstag den Sommer noch mal ausgiebig geniessen. «Bei Höchstwerten zwischen 29 und 30 Grad wird es richtig sommerlich, regional kann es auch einen Hitzetag geben», sagt Meteorologe Michael Eichmann von Meteo News zu Blick. Doch bereits am Abend kündigen lokale Regengüsse den Abgang des Sommers an.

Ab Wochenmitte kommt der Regen

Bereits ab Mittwoch sieht die Lage wenig verlockend aus. Schuld daran ist ein Tief mit vielen Wolken und Regengüssen. «Vormittags ist es gelegentlich nass, im Mittelland lässt sich phasenweise noch die Sonne blicken. Am Nachmittag gewittert es dann regional mit viel Starkregen», weiss der Meteorologe.

Auch die Temperaturen lassen zu wünschen übrig: «Die Temperaturen gehen deutlich zurück. Die Höchstwerte liegen nur noch zwischen 21 und 23 Grad.» Noch mehr kühlt es am Donnerstag ab: «Hier haben wir sogar Schwierigkeiten, die 20 Grad zu erreichen.»

Zudem falle der Donnerstag besonders entlang der Berge ins Wasser. «Die feuchte Luft staut sich an den Bergen und sorgt dafür, dass uns die grössten Niederschlagsmengen am Donnerstag erwarten», so der Meteorologe. Auch die Sonne habe am Himmel einen schwierigen Stand und mächtig zu kämpfen.

Zum Wochenende hin wirds freundlicher

Etwas Aufatmen ist zum Wochenende hin angesagt. «Auf Freitag wirds wieder stabiler. Am Morgen bleibt es schon meist trocken, sonst erwartet uns ein Mix aus Sonne und Wolken», erklärt Eichmann. Die Temperaturen bleiben mit 22 bis 23 Grad jedoch frischer.

Auch am Wochenende bleibt es bei den verhaltenen Temperaturen. Eine positive Nachricht: «Grundsätzlich bleibt es trocken. Bei einem Wechselspiel aus Sonne und Wolken lässt es sich auch draussen gut aushalten», betont der Meteorologe. Zwar kein perfektes Badi-Wetter – eine Velotour oder eine Wanderung ist für einige bei den milderen Temperaturen aber vielleicht sogar angenehmer.

Endet der Sommer jetzt?

Doch nun die entscheidende Frage: Müssen wir uns jetzt vom Sommer verabschieden? Meteorologe Eichmann: «Das lässt sich noch nicht definitiv festlegen. Am Montag könnten eventuell noch mal 25 Grad und damit sommerliche Werte erreicht werden.»

Ein weiterer Hoffnungsschimmer: Im Atlantik zieht aktuell ein Hurrikan umher, dessen Position auch einen Einfluss auf unser Wetter nehmen könnte. «In manchen Szenarien könnte die Lage des Hurrikans einen Schub wärmere Luft bis zu uns bringen. Das kann aber erst in der nächsten Woche konkret betrachtet werden.»

Was sich aber definitiv sagen lässt: Bis Ende dieser Woche legt der Sommer eine Pause ein.