Stylistin Tatjana Kotoric stellt ihre Essentials für den wechselhaften Sommer 2025 vor. Von luftigen Kombis bis zu cleveren Layering-Tricks verrät sie, wie man trotz unbeständigem Wetter stilvoll gekleidet bleibt – und dabei nicht viel herumschleppen muss.

Ein Must-have für den Sommer: ein Oversized-Blazer, wie ihn Kendall Jenner trägt. «Er ist der perfekte Begleiter für unberechenbare Sommertage und passt zu allem», sagt Stylistin Tatjana Kotoric.

Darum gehts Styling-Tipps für wechselhaftes Sommerwetter: clevere Schichten und starke Accessoires

Oversized-Blazer, Trenchcoats und All-in-Denim-Looks sind angesagte Wetterjoker

Patricia Broder Redaktorin People

Einmal kurz aus dem Fenster geschaut – und schon ist das Outfit, das man sich am Morgen ausgesucht hat, nicht mehr das Richtige. Kaum hat man sich für luftige Leinen entschieden, ziehen dunkle Wolken auf. Eine Stunde später brennt einem wieder die Sonne ins Gesicht. Wer in diesem Sommer nicht ständig den halben Kleiderschrank mitschleppen will, braucht vor allem eines: clevere, stilvolle Basics, die mitspielen, wenn das Wetter verrückt spielt. Styling-Expertin Tatjana Kotoric (48) verrät, wie man trotz wechselhaftem Wetter entspannt und modisch durch den Sommer kommt – ganz ohne Pack-Frust.

1 Oversized-Blazer – der stilvolle Wetterjoker

«Ein Oversized-Blazer ist der perfekte Begleiter für unberechenbare Sommertage und passt zu allem», sagt Tatjana Kotoric. «Er lässt sich vielseitig stylen. Egal ob über ein T-Shirt, zur Bluse oder zum Kleid. Und wenn die Sonne wieder scheint, trägt man ihn einfach lässig über die Schultern. Das wirkt immer noch elegant.» Besonders angesagt sind dabei helle, gedeckte Töne wie Greige (eine Kombination von Grau und Beige), Vanille-Gelb oder zartes Rosa.

Wer keinen Oversized-Blazer besitzt, muss nicht gleich einen kaufen: «Einfach mal beim Partner im Schrank stöbern», so die Expertin. «Auch viele Männerblazer eignen sich wunderbar. Das Wichtigste dabei: Man muss sich mit dem Look wohlfühlen.»

2 Trenchcoat & Tagesmantel – die smarten Schichten

Wenn der Regen kommt – und das tut er diesen Sommer oft – ist der Trenchcoat ein echter Klassiker. «Er schützt vor Nässe, ist momentan in vielen Farben und Längen erhältlich und man sieht damit einfach gut angezogen aus. Am besten kombiniert man ihn mit luftigen Stoffen und Kleidern aus Leinen, Baumwolle oder Seide darunter.» Kotoric empfiehlt beim Trenchcoat leichte, ungefütterte Modelle in Naturtönen oder pastelligen Farben: «Auch ein Mantel in zartem Grün oder ein Tagesmantel im Boho-Stil aus Viskose bringt sommerliches Flair – ohne zu warm zu sein.»

Wichtig dabei: Wer kleiner ist, sollte auf eine kürzere Variante setzen, rät die Expertin: «Bodenlange Mäntel stauchen. Dreiviertellang ist meist ideal.»

3 All-in-Denim – praktisch und cool

Jeans sind ein Altzeit-Klassiker. «Der Denim-Komplettlook – so wie ihn gerade viele It-Girls wie Bella und Gigi Hadid oder Emily Ratajkowski tragen – ist diese Saison sehr angesagt», sagt Kotoric. «Das Material ist nicht nur robust, sondern trotzt auch Wind und leichtem Regen und sieht dabei lässig aus.» Aber auch einzeln sind Jacken, Röcke oder Mäntel aus Jeansstoff sehr angesagt: «Die Looks werden kommende Saison etwas dunkler und ruhiger. Kombinieren kann man sie mit fast allem von casual bis chic.»

Bei Jeanshosen bleiben weite Schnitte tonangebend. «Roh-Denim und dunkle Töne sind sehr modern.» Der Tipp der Expertin: «Beim Neukauf eher auf Lässigkeit setzen – das trägt sich angenehmer und sieht zeitgemässer aus. Skinny Jeans sieht man im Moment kaum noch. Die Silhouette hat sich verändert.»

4 Farbe bekennen – gegen graue Tage

Der einfachste Mood-Booster bei grauen Sommertagen ist Farbe, ist sich Tatjana Kotoric sicher. «Wenn es draussen trist ist, muss die Kleidung umso sonniger sein», sagt sie. «Diesen Sommer trägt man Pink, Türkis, leuchtendes Rot oder sonniges Gelb.» Auch Männer dürfen sich trauen, Farbe zu tragen, sagt sie. «Auf den Laufstegen sieht man aktuell viele kräftige Farben – gerade im Sommer ist Farbe ein cooles, mutiges Statement.»

5 XXL-Taschen – praktisch und stilvoll

Aktuell heisst es oft: morgens Jacke, nachmittags Regenschirm, abends Sonnenbrille. «Deshalb sind grosse Taschen perfekt», sagt Kotoric. «Aber bitte nicht zu schwer. Anstatt auf Leder auf leichte Materialien setzen. Es gibt auch tolle Modelle aus nachhaltigen Stoffen.» Farblich darf man variieren: «Ein schöner Cognac-Ton oder dunkles Schokobraun ist im Herbst wieder aktuell.» Wer es auffälliger mag, «der setzt auf knallige Farben als Stilbruch».

6 Bomberjacke, der Männer-Allrounder

Auch Männer brauchen in puncto Jacke eine gute Allzeit-Lösung. «Eine Bomberjacke ist die perfekte Übergangsjacke», sagt Kotoric. «Sie passt zu Jeans, Anzughosen und auch mal zum T-Shirt. Und sie schützt, wenn es abkühlt.» Farblich darf es auch bei Männern mutiger sein: «Türkis, Petrol, Gelb – erlaubt ist alles, was Energie und Freude verbreitet. Das klassische Schwarz darf ruhig mal Pause machen.»

7 Cowboystiefel – der Stilbruch, der alles kann

Ebenfalls sehr angesagt in diesem Sommer sind Cowboystiefel. Auch sie trotzen dem wechselhaften Wetter und bringen Charakter ins Outfit, erklärt Tatjana Kotoric. «Cowboystiefel sind längst nicht mehr nur Festival-Look, sondern ein urbaner Klassiker geworden.»

Egal ob zu luftigen Kleidern, Jeans oder Boho-Mänteln, Cowboystiefel funktionieren bei Sonne wie bei Regen, erklärt die Expertin. «Ich liebe den Kontrast von derben Boots zu femininen Schnitten. Dieser Stilbruch bringt Spannung in den Look.»

Farblich dominieren bei den Boots diese Saison Cognac, Schwarz oder Creme. «Wer mutiger ist, greift zu Prägungen oder Metallic.» Das Wichtigste dabei: «Man soll sich selbst gefallen – und dabei ruhig mal etwas wagen», sagt die Star-Stylistin abschliessend. «Mode soll und darf Spass machen. Gerade, wenn es das Wetter für einmal nicht tut.»