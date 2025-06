Sie steht dafür um 6 Uhr auf Mutter rächt sich in Teneriffa an Tüechli-Bsetzern

Ganze sieben Tage lang kann sie sich keinen Platz am Kinderpool in ihrem Hotel in Teneriffa ergattern. Dann platzt ihr der Kragen: Sie schmiedet einen Plan, wie sie sich an den Tüechli-Bsetzern rächen kann.

Publiziert: 06:03 Uhr