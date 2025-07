Schon vor Sonnenaufgang Tüechli-Besetzer belagern Strand in Benidorm

Touristen in Benidorm haben eine ganz neue Masche: Nun besetzen sie nicht nur am Pool, sondern auch am Strand ihren Platz. Eine Britin filmte, wie Touristen frühmorgens ihre Liegen aufstellten. Der Kampf um die besten Plätze erreicht damit eine neue Dimension.

