Sie kriegten keinen Platz direkt am Meer Liegestuhl-Kampf eskaliert an italienischem Strand

Zwei Frauen wollen am italienischen Strand von Varcaturo einen Platz an vorderster Front. Als sie den nicht bekommen, ticken sie völlig aus. Sie greifen andere Gäste und Hotelmitarbeiter an und die Situation eskaliert während 30 Minuten komplett.