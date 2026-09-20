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Parkversuch gerät ausser Kontrolle
Sie rammt sechs Autos innert Sekunden

Chaos auf einem polnischen Parkplatz: Eine 78-jährige Lenkerin beschädigt sechs Autos in nur vier Sekunden. Beim Vorfall wird zum Glück niemand verletzt.
Publiziert: 07:05 Uhr
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