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78-Jährige rammt in Polen sechs Autos in vier Sekunden
Parkversuch gerät ausser Kontrolle
Sie rammt sechs Autos innert Sekunden
Chaos auf einem polnischen Parkplatz: Eine 78-jährige Lenkerin beschädigt sechs Autos in nur vier Sekunden. Beim Vorfall wird zum Glück niemand verletzt.
Publiziert: 07:05 Uhr
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