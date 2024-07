Milliardär bricht Naturschutz-Regeln Küstenwache beendet Privatparty am Strand

Privatparty am Strand? Ist auch für einen Milliardär nicht immer so einfach möglich. Am Talmone Strand im Norden von Sardinien werden in kürzester Zeit zwei Pavillons und ein grosses Grillbuffet aufgebaut. Doch lange dauert der Spass nicht.