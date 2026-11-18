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Malediven: Hai schnappt bei Tauchgang von Daisy Lloyd zu
Schock in Malediven-Ferien
Sie wollte Haie sehen, dann schnappt einer zu
Die Britin Daisy Lloyd bucht einen Ausflug auf den Malediven, um mit Ammenhaien zu schwimmen. Doch plötzlich spürt sie ihre Flosse nicht mehr.
Publiziert: vor 1 Minute
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