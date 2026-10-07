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Mabamba-Sumpf in Uganda: Vogel verschlingt Schlange
Minutenlanger Todeskampf
Vogel verschlingt Schlange – in einem Stück
Tour-Guide Brian Ddamba filmt im Mabamba-Sumpf in Uganda eine spektakuläre Szene: Ein Schuhschnabel frisst eine Wasserschlange.
Publiziert: vor 2 Minuten
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