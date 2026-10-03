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Spektakuläres Video
Giraffen-Bulle schlägt sich selbst K.o.

Ein Schlagabtausch, den man selten sieht. In Tansania kämpfen zwei Giraffen-Bullen um den Titel des Alpha – bis einer K.o. geht.
Publiziert: vor 2 Minuten
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