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In Tansania: Giraffen-Bulle schlägt sich selbst K.o.
Spektakuläres Video
Giraffen-Bulle schlägt sich selbst K.o.
Ein Schlagabtausch, den man selten sieht. In Tansania kämpfen zwei Giraffen-Bullen um den Titel des Alpha – bis einer K.o. geht.
Publiziert: vor 2 Minuten
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