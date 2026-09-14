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In Solothurn ist ein Profi am Werk
Bauarbeiter begeistert mit Trick das Netz

Ein Bauarbeiter geht mit seinem Einsatz in Solothurn viral. Er zeigt, wie man Verkehrskegel gekonnt einsammelt – ohne sich zu bücken.
Publiziert: 12:55 Uhr
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