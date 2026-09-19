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Im sechsten Stock
Bub (5) steckt in Fenstergitter fest

In China hängt ein fünfjähriger Junge im sechsten Stockwerk aus einem Fenster, sein Kopf ist im Fenstergitter eingeklemmt. Menschen eilen zu Hilfe und halten unten eine Decke bereit.
Publiziert: 14:53 Uhr
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