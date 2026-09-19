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Viral
China: Fünfjähriger steckt in Fenstergitter fest
Im sechsten Stock
Bub (5) steckt in Fenstergitter fest
In China hängt ein fünfjähriger Junge im sechsten Stockwerk aus einem Fenster, sein Kopf ist im Fenstergitter eingeklemmt. Menschen eilen zu Hilfe und halten unten eine Decke bereit.
Publiziert: 14:53 Uhr
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