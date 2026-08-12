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90 Milionen Superyacht fängt in Monaco beinahe Feuer
Im Hafen von Monaco
Feuer bricht bei 90-Millionen-Superyacht aus
Die Superyacht Elysian ist 66 Meter lang und kostet 90 Millionen. Das Exemplar steht im Hafen von Monaco wo am Freitag ein Feuer ausbrach.
Publiziert: 11:33 Uhr
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