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Im Hafen von Monaco
Feuer bricht bei 90-Millionen-Superyacht aus

Die Superyacht Elysian ist 66 Meter lang und kostet 90 Millionen. Das Exemplar steht im Hafen von Monaco wo am Freitag ein Feuer ausbrach.
Publiziert: 11:33 Uhr
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