Er setzt sein Leben für einmal Fahnenschwenken aufs Spiel Trump-Fan klettert auf Spitze des Empire State Building

Influencer Justin Casquejo steigt immer wieder ungesichert auf Hochhäuser. In dieser Aktion von Ende Juli steigt er bis auf die Antenne des Empire State Building in New York, um die US-Amerikanische Flagge zu schwingen. Seine Videos sind umstritten und gehen viral.