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Kurzer Prozess
Genervter Ladenbesitzer schleppt Auto selbst ab

Luke Thurling aus Manchester hat genug: Immer wieder parkieren Autos genau vor seinem Lager. Bei diesem Ford Fiesta zögert er deshalb nicht lange und übt Selbstjustiz.
Publiziert: vor 1 Minute
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