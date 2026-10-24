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England: Ladenbesitzer kennt keine Gnade und schleppt Auto ab
Kurzer Prozess
Genervter Ladenbesitzer schleppt Auto selbst ab
Luke Thurling aus Manchester hat genug: Immer wieder parkieren Autos genau vor seinem Lager. Bei diesem Ford Fiesta zögert er deshalb nicht lange und übt Selbstjustiz.
Publiziert: vor 1 Minute
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Jessie Kilian
Redaktorin Video
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