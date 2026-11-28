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England: Grosse Spinne dringt in Wohnung ein
Ihr Biss ist giftig
Riesen-Spinne übernimmt Wohnzimmer
Eine Engländerin entdeckt in ihrem Wohnzimmer eine grosse Spinne. Die Frau ist aufgeregt, verfällt aber nicht in Panik. Was sie mit dem Tier macht, erfährst du im Video.
Publiziert: vor 1 Minute
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