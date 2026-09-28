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Emu versus Mann
Wer gewinnt diesen ungewöhnlichen Kampf?

Im Südwesten Englands kommt es mitten auf der Strasse zu diesem ungewöhnlichen Wrestling-Kampf. Wer geht am Ende als Sieger von der Strasse?
Publiziert: 11:37 Uhr
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