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Mexiko: Verfeindete Tänzerinnen prügeln auf der Bühne
Eklat bei Auftritt
Verfeindete Tänzerinnen gehen aufeinander los
Bei einem Auftritt der Band «Su Majestad La Brissa» im mexikanischen Chihuahua kommt es zu einem Eklat: Zwei rivalisierende Tanzgruppen prügeln auf der Bühne plötzlich aufeinander ein.
Publiziert: 07:10 Uhr
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