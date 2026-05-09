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Eklat bei Auftritt
Verfeindete Tänzerinnen gehen aufeinander los

Bei einem Auftritt der Band «Su Majestad La Brissa» im mexikanischen Chihuahua kommt es zu einem Eklat: Zwei rivalisierende Tanzgruppen prügeln auf der Bühne plötzlich aufeinander ein.
Publiziert: 07:10 Uhr
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