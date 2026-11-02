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Beim Kokainschmuggel erwischt
Statt viel Geld droht ihr die Todesstrafe

Zollbeamte durchsuchen am Flughafen von Bali den Koffer einer 36-jährigen Brasilianerin. Und sie werden fündig: Die Frau hat 3,6 Kilogramm flüssiges Kokain dabei.
Publiziert: vor 1 Minute
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