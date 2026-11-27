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Argentinien: Lastwagen kracht ungebremst in Brücke
LKW-Fahrer lernt es auf die harte Tour
Ladefläche steigt in die Höhe – dann passiert es
In Argentinien fährt ein Lastwagen mit seiner Ladefläche ungebremst in eine Brücke. Der Grund ist selbstverschuldet.
Publiziert: vor 8 Minuten
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Jessie Kilian
Redaktorin Video
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