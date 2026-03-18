DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Video
Engelberg: Skifahrer eilen zur abgestürzten Gondel
Video zeigt
Skifahrer eilen zur abgestürzten Gondel
Am Mittwochmorgen ist in Engelberg eine Gondel abgestürzt. Leservideos zeigen, wie Skifahrer kurz nach dem Vorfall zur Gondel eilen.
Publiziert: 12:16 Uhr
|
Aktualisiert: 12:18 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen