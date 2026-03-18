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Video zeigt
Skifahrer eilen zur abgestürzten Gondel

Am Mittwochmorgen ist in Engelberg eine Gondel abgestürzt. Leservideos zeigen, wie Skifahrer kurz nach dem Vorfall zur Gondel eilen.
Publiziert: 12:16 Uhr
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Aktualisiert: 12:18 Uhr
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