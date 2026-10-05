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SPL: Highlights der Partie Aargau Ost – Herzogenbuchsee (21:30)
Aargau – Herzogenbuchsee 21:30
HVH lässt punktlosen Aargauerinnen keine Chance
In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie HSG Aargau Ost – HV Herzogenbuchsee (21:30).
Publiziert: 10:14 Uhr
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