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SFV-Medienchef klärt auf
So spricht man Boteli richtig aus

An der Pressekonferenz vor dem Nati-Spiel gegen Nordmazedonien klärt SFV-Medienchef Adrian Arnold auf, wie man den Namen Winsley Boteli richtig ausspricht.
Publiziert: 10:54 Uhr
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