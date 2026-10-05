DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Outdoor
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Video
Sport
SFV-Medienchef klärt auf: So spricht man Boteli richtig aus
SFV-Medienchef klärt auf
So spricht man Boteli richtig aus
An der Pressekonferenz vor dem Nati-Spiel gegen Nordmazedonien klärt SFV-Medienchef Adrian Arnold auf, wie man den Namen Winsley Boteli richtig ausspricht.
Publiziert: 10:54 Uhr
Teilen
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen