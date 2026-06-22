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WM: Schärer vor WM-Premiere im Interivew
Schärer vor WM-Premiere
«Muss schauen, dass man mental nicht ausbrennt»
Sandro Schärer ist der beste Schweizer Schiedsrichter. Vor seiner WM-Premiere spricht er im Blick-Interview über die Erfüllung eines Lebenstraums.
Publiziert: vor 45 Minuten
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Christian Finkbeiner
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