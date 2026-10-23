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Sport
Nico Hischier erzielt das 2:0 für New Jersey Devils
Bei Heimsieg gegen Anaheim Ducks
Hischier erhöht für die Devils auf 2:0
Die New Jersey Devils gewinnen zu Hause gegen die Anaheim Ducks mit 4:1. Captain Nico Hischier erhöhte mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0.
Publiziert: vor 16 Minuten
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