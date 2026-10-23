DE
FR
Abonnieren

Bei Heimsieg gegen Anaheim Ducks
Hischier erhöht für die Devils auf 2:0

Die New Jersey Devils gewinnen zu Hause gegen die Anaheim Ducks mit 4:1. Captain Nico Hischier erhöhte mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0.
Publiziert: vor 16 Minuten
Kommentieren
Eishockey: Alles zur NHL
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen