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GC-Trainer stellt sich vor
Haben Sie gerne schwierige Aufgaben, Herr Janssen?

GC-Coach Olaf Janssen stellt sich erstmals den Medien in der Schweiz. Der Deutsche erklärt, wieso er sich für die Mammut-Aufgabe beim Rekordmeister entschieden hat.
Publiziert: vor 1 Minute
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