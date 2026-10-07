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Neuer GC-Trainer Janssen: Haben Sie gerne schwierige Aufgaben?
GC-Trainer stellt sich vor
Haben Sie gerne schwierige Aufgaben, Herr Janssen?
GC-Coach Olaf Janssen stellt sich erstmals den Medien in der Schweiz. Der Deutsche erklärt, wieso er sich für die Mammut-Aufgabe beim Rekordmeister entschieden hat.
Publiziert: vor 1 Minute
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