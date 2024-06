Nati-Koch verrät «In Köln mache ich Kebab für die Spieler»

Am Mittwoch spielt die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft an der EM gegen Schottland. Dass die Spieler perfekt gestärkt sind für ihr zweites Spiel, ist die Aufgabe des Nati-Kochs Emil Bolli. Er weiss genau, was den Fussballern gut tut und versorgt sie von A bis Z.