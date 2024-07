Fast ausverkauft Riesiger Run auf Nati-Trikots auch in Deutschland

Alle wollen das Schweizer Nati-Trikot. Bei uns ist es praktisch komplett ausverkauft, auch in Deutschland bekommt man das rote Shirt fast nicht mehr. Einzig, der Fanshop in Düsseldorf erhält am Tag vor dem Viertelfinale nochmals eine grosse Ladung.