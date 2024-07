«England is going home» Tausende Nati-Fans marschieren Richtung Stadion

Tausende Nati-Fans sind am Fanmarsch in Düsseldorf dabei. Die Stimmung ist ausgelassen und eine kleine Provokation über den Gegner lassen sich die Fans nicht nehmen. Aus dem englischen Fan-Song «its coming home» machen die Fans: «England is going home.»