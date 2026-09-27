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Zverev gewinnt gegen Tien
Maestro Federer bejubelt Europa-Sieg am Laver Cup

Europa holt sich den Laver Cup zurück. Roger Federer verfolgt den letzten Tag und bejubelt den Sieg von Alexander Zverev.
Publiziert: 27.09.2026 um 18:21 Uhr
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Aktualisiert: 27.09.2026 um 18:34 Uhr
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