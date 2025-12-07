DE
NL: Die Highlights der Partie EHC Kloten – HC Ambri-Piotta 2:1
Kloten – HC Ambri-Piotta 2:1
Simic lässt Ambri-Wüthrich keine Chance
In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie EHC Kloten – HC Ambri-Piotta (2:1).
Publiziert: vor 30 Minuten
|
Aktualisiert: vor 13 Minuten
Die Eishockey-Highlights vom 7. Dezember
2:11
Kloten – HC Ambri-Piotta 2:1
Simic lässt Ambri-Wüthrich keine Chance
2:50
Fribourg – HC Davos 4:0
Schmid narrt HCD-Fora vor seinem Tor
In diesem Artikel erwähnt
HC Ambri-Piotta
EHC Kloten
