ZSC Lions – SCRJ Lakers 3:1
Grant wütet an der Bande, Andrighetto trifft

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie ZSC Lions – SCRJ Lakers (3:1).
Publiziert: vor 39 Minuten
Aktualisiert: vor 21 Minuten
Die Eishockey-Highlights vom 7. Dezember
