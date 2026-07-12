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Fans in Zürich sind heiss
Der «Alpen-Messi» tippt auf ein 2:1 für die Schweiz

Bei der Hardbrücke in Zürich wimmelt es trotz später Stunde von Nati-Fans. Die Stimmung ist euphorisch.
Publiziert: vor 43 Minuten
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Aktualisiert: vor 27 Minuten
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