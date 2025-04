Vorurteile zur Generation Z Wie dumm sind wir wirklich?

Ist die Generation Z so faul, wie es immer heisst? In dieser Folge diskutieren Debora und Severin über Vorurteile zur Generation Z. Ausserdem probieren wir herauszufinden, warum das Bild der Gen Z so schlecht dargestellt wird.

Publiziert: vor 51 Minuten | Aktualisiert: 10.04.2025 um 18:19 Uhr