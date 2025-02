Studie bringt Licht ins Dunkel Sind Männer auch Opfer von sexueller Belästigung?

Nicht nur am Arbeitsplatz ist es Thema. In dieser Folge von «Soda hesches» diskutieren Debora und Severin über sexuelle Belästigung im Alltag. Ihr erfährt, wie der Stand in der Schweiz ist, wie oft auch Männer davon betroffen sind und Geschichten der Community.

Publiziert: vor 51 Minuten | Aktualisiert: 13.02.2025 um 16:52 Uhr