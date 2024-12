«Soda hesches» wird unterstützt von Raiffeisen



Bist du bereit, deine Zukunft selbst in die Hand zu nehmen? Egal, ob du eine Lehre machst, studierst oder ins Berufsleben gestartet bist – jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um mit deiner persönlichen Vorsorge zu beginnen. Mit der digitalen Säule 3a kannst du in nur 3 Minuten loslegen. Vorsorgen war noch nie so einfach! Erfahre jetzt mehr!